127 milyon TL vurgun yapmışlar! İzmir'de nefes kesen operasyon

27 Haziran 2024 13:10 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 13:10

İzmir'de tefecilik yaptıkları belirlenen 14 kişiye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, oto galerilerde otomobil alım satımı yaparak ticari faaliyette bulunuyorlarmış gibi gösterip çek kırma yoluyla tefecilik yaptıkları belirlenen 14 şüphelinin 127 milyon TL vurgun yaptığını belirledi.

NEFES KESEN OPERASYON

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda; 6 adet tüfek, 3 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 115 adet fişek ve kartuş, mağdurlara ait çok sayıda evrak ile çek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

127 MİLYON TL VURGUN YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin; ‘mağdur ve müşteki kişilere ait çekleri değerinin çok altında kırdıkları ve bu işten yüksek miktarlarda komisyon aldıkları, galerilerinde satışa sunulan araçları mağdur kişilere satılmış gibi göstererek yüksek faiz oranlarıyla para verdikleri' şeklindeki soruşturmalarında, toplam 46 kişiyi mağdur ettikleri ve yaklaşık 127 Milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.