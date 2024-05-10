Tgrt Haber
Haberler>Gündem>13 gündür aranan çocuğun cansız bedeni bulundu

13 gündür aranan çocuğun cansız bedeni bulundu

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 May 2024 02:06 - Güncelleme : 10 May 2024 02:07
13 gündür aranan çocuğun cansız bedeni bulundu

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 25 Nisan günü lastik bottan düşen ve 13 gündür kayıp olarak aranan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, 25 Nisan saat 05.00’te, Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun yardım talebinde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda 4 düzensiz göçmenin denize düştüğü bilgisinin alınırken, bunun üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-512) ve 2 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-4, KB-38) daha sevk edilerek arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Çalışmalar sonucu 2 düzensiz göçmen ve 1 çocuk daha deniz yüzeyinde tespit edilerek kurtarıldı.

KAYIP ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ 13 GÜN SONRA BULUNDU

Yürütülen çalışmalar bölgede titizlikle sürdürülürken, kayıp olan 1 çocuğun da cansız bedeni, 8 Mayıs tarihinde ekipler tarafından bulundu. 13 gün sonra bulunan çocuğun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...