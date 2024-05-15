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13 ilde Mahzen operasyonu! 3 ayrı suç örgütü çökertildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
15 May 2024 08:00 - Güncelleme : 15 May 2024 08:05

Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen “Mahzen-46” operasyonlarında; elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen “Mahzen-46” operasyonlarında; elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini  ve operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 112 kişinin yakalandığını belirtti.

Kaynak: TGRT Haber
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