13 ilde Mahzen operasyonu! 3 ayrı suç örgütü çökertildi

15 May 2024 08:00 - Güncelleme : 15 May 2024 08:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen “Mahzen-46” operasyonlarında; elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 112 kişinin yakalandığını belirtti.