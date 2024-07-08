13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 364 milyon TL işlem hacmi tespit edildi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 07:54 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 07:57
13 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği, Cinsel Taciz ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Sibergöz-50" operasyonlarında hesaplarında 364 Milyon TL işlem hacmi bulunan 24 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 13 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği, Cinsel Taciz ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Sibergöz-50" operasyonlarında hesaplarında 364 Milyon TL işlem hacmi bulunan 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Kaynak: tgrthaber.com