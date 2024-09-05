14 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddia edilen bekçi hakkında karar çıktı

05 Eylül 2024 14:20 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 14:24

Adana'da zihinsel engeli bulunan 17 yaşındaki kız çocuğuna 3 yıl önce tecavüz ettiği ve para karşılığında küçük kızı başkalarıyla cinsel ilişkiye zorladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan bekçi Mehmet Can D. hakkında dikkat çeken bir karar çıktı.

Adana'da yüzde 25 zihinsel engeli bulunan 17 yaşındaki kıza yaklaşık 3 yıl önce tecavüz ettikleri iddia edilen 3 bekçi hakkında soruşturma başlatıldı. Kan donduran olaya tepkiler yağarken küçük kıza tecavüz edip başka bekçilerle de cinsel ilişkiye zorladığı öne sürülen 1 çocuk babası Mehmet Can D. hakkında ilk karar verildi.

Ceyhan ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki C.İ, henüz 14 yaşındayken 11 Kasım 2022'de mahallede devriye bekçiler O.D. ile evli ve 1 çocuk babası Mehmet Can D.'ye (36) ailesiyle sorun yaşadığını söyledi. Bekçiler tarafından sakinleştirildikten sonra evine dönen küçük kız, olaydan bir süre sonra bekçilerden Mehmet Can D. ile görüşmeye başladı.

TECAVÜZ EDİP TEHDİTLER SAVURDU

Bekçi Mehmet Can D., yakınlaşmaya başladığı kızı arabasıyla okuldan almaya başladı ve onunla sevgili oldu. Aynı yıl C.İ.'yi yine okuldan alıp boş bir araziye götüren bekçi, küçük kıza burada tecavüz etti. Bekçi Mehmet Can D., yaşadıklarını anlatmaması için de kız çocuğunu tehdit etti.

PARA KARŞILIĞI BAŞKA BEKÇİLERLE CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADI

Genç kızın peşini bırakmayıp bir süre sonra yanına çağıran Mehmet Can D., iddiaya göre bu sefer de onu para karşılığı bekçi Fatih Ş. (36) ve Mehmet Ali T. (34) ile de cinsel ilişkiye girmesi için zorladı. Ölümle tehdit edilen, uyuşturucu madde kullandırılan genç kız birçok kez 3 bekçinin tecavüzüne uğradı. Ayrıca Mehmet Can D., birkaç kere C.İ.'ye ilişki sonrası 500-1000 TL para verip evine gönderdi.

BASKILARA DAYANAYIP AİLESİNE HER ŞEYİ ANLATTI

Bekçi Mehmet Can D.'nin baskılarına daha fazla dayanamayan C.İ., yaşadığı mağduriyeti 2023 yılında annesi Hatice İ.'ye anlattı. Bunun üzerine anne ve kız, önce Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne daha sonra da savcılığa giderek şikayetçi oldu.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Olayı derinlemesine araştıran savcılık ‘Telegram’ grubu içerisindeki mesajları da ortaya çıkarttı ve 14 sayfalık iddianame hazırlandı. Bekçiler, 24 Ekim'de Ceyhan 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlayacak.

BEKÇİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İhlas Haber Ajansı’nın ses getiren haberinden sonra, görevine devam eden bekçi Mehmet Can D.'nin görevinden uzaklaştırıldığı, diğer 2 bekçi hakkında ise idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Karardan memnun olduklarını belirten ailenin avukatları, duruşma sonrasında ise bekçilerin hak ettikleri cezayı almasını istedi. Öte yandan, C.İ.’nin ise halen Adana dışındaki bir ilde bulunan sevgi evlerinde kaldığı öğrenildi.