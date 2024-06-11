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14 yaşındaki Muhammed'den kahreden haber geldi!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Haziran 2024 08:24 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 08:27
14 yaşındaki Muhammed&#039;den kahreden haber geldi!

Adana'nın sıcaklarından bunalıp serinlemek için sulama kanalına giren 14 yaşındaki Muhammed Salih boğularak hayatını kaybetti.

Adana'da meydana gelen acı olayda sıcaktan bunalan yabancı uyruklu Muhammed Salih (14) serinlemek için sulama kanalına girdi. Suda yüzen Muhammed Salih bir süre sonra akıntıya kapıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Durumu fark eden arkadaşları 112 Çağrı Merkezine olayı ihbar etti. Bu sırada Muhammed Salih suyun içerisinde kayboldu.

Bölgeye Sualtı Grup Amirliğine bağlı ‘Kurbağa' adamlar ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ‘Kurbağa' adamlar arama çalışmalarını başlattı.

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Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına son verilirken sabahın ilk saatiyle tekrar başladı.  Yapılan çalışmalarda Muhammed Salih'in cansız bedeni düştüğü yerin 5 kilometre ilerisinde Ali Hocalı Mahallesi'nde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Muhammed Salih'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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