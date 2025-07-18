14 yaşındaki Rojda'dan 2 gündür haber yok! ekipler seferber oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde ikamet eden ve önceki gün öğle saatlerinde kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş için ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi.

İhbarın ardından bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sabah saatlerinde Çığlı köyüne ulaşarak arama faaliyetlerine başladı.

DERE YATAĞI ARANIYOR

Ekipler, köyün çevresi başta olmak üzere evler, ağaçlık alanlar ve dere yataklarında detaylı arama çalışmaları yürütüyor.

Kayıp kızın bulunması için yürütülen çalışmalar aralıksız şekilde devam ederken, köylüler de ekiplere destek veriyor.

Yetkililer, herhangi bir bilgi ya da görgü tanığının jandarma ile irtibata geçmesini istedi.