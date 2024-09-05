14 yaşındaki sporcunun kahreden ölümü! Babası ve ablası ağır yaralı

05 Eylül 2024 14:51 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 15:08

Ablasının üniversite işlemleri için babası ve ablasıyla Malatya'ya giden 14 yaşındaki cirit sporcusu Yağmur Dedecan, Adana'da geçirdikleri kaza sonrası hayatını kaybetti. Yağmur'ın ölümü annesi ve yakınlarını kahretti. Ağır yaralı baba ve ablanın ise tedavileri sürüyor.

Kamyon karşı yönden gelen aracı biçti! Ölü ve yaralılar var

Kamyon karşı yönden gelen aracı biçti! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda meydana geldi. Mersin'de yaşayan Dedecan ailesi büyük kızları 20 yaşındaki Hazal Dedecan'ın üniversite yatay geçiş işlemleri için Malatya'ya gitti. İşlerini halleden baba Ahmet Dedecan, kızları 14 yaşındaki Yağmur ve Hazal Dedecan ile birlikte tekrar Mersin'e doğru yola çıktı.

FECİ KAZADA 14 YAŞINDAKİ YAĞMUR HAYATINI KAYBETTİ

Baba Dedecan, sabah saatlerinde kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil otoyolda refüje çıkarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ahmet Dedecan ile kızı Hazal Dedecan'ı hastaneye kaldırdı.

CİRİT SPORCU YAĞMUR'UN ÖLÜMÜ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Mersin'de Kır Çiçekleri Kız Sporcu Yetiştirme Projesi'nde yer alan ve cirit atma branşında yerel ve ulusal çapta başarıları olan sporcu Yağmur Dedecan ise olay yerinde hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Yağmur'un cenazesi defnedilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine yola çıktı. Acılı anne Taybet Dedecan, adli tıp kurumundan kızının cenazesini alırken gözyaşlarına boğuldu.

"HAYALLERİ YARIM KALDI"

Kazanın nasıl olduğu hakkında pek bilgisi olmadığını kaydeden anne Taybet Dedecan, “Otobanda refüje çıkmışlar, araçta eşim ve çocuklarım vardı. Kızım spor lisesini kazandı oraya gidecekti. Hayalleri yarım kaldı. Allah'ım onu yanına aldı nur içinde yatsın. Eşim ve kızımın tedavisi devam ediyor” dedi.