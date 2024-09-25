14 yıl hapisle aranıyordu! Bodrum'da yakalandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Eylül 2024 07:05 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 07:06
Bodrum'da hırsızlık suçundan 14 yıl 38 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheli, tamamlanan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Bodrum İlçesinde Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Hakkında "aletle kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 14 yıl, 38 ay, 85 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Y.M.Y.'nin de Bodrum’da olduğu tespit edildi.
Turgutreis Mahallesinde Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla yakalanan şüpheli, tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Umarım bu cezalar da onun için bir ders olur artık böyle şeyler yapmayınlar