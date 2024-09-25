14 yıl hapisle aranıyordu! Bodrum'da yakalandı

25 Eylül 2024 07:05 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 07:06

Bodrum'da hırsızlık suçundan 14 yıl 38 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheli, tamamlanan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taksici ile müşteri tekme tokat birbirine girdi! "Polis çağırın" diye bağırarak yardım istedi

Taksici ile müşteri tekme tokat birbirine girdi! "Polis çağırın" diye bağırarak yardım istedi

Muğla'nın Bodrum​ İlçesinde Jandarma​ Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Hakkında "aletle kilit açmak suretiyle hırsızlık​" suçundan 14 yıl, 38 ay, 85 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Y.M.Y.'nin de Bodrum’da olduğu tespit edildi.

Turgutreis Mahallesinde Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla yakalanan şüpheli, tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.