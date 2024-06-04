15 ilde 'Sibergöz-43' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
15 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'Sibergöz-43' operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 15 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'Sibergöz-43' operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;
Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Muğla, Manisa ve Antalya merkezli Mersin, Adana, Osmaniye, Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun'da “SİBERGÖZ-43” operasyonları düzenlendi.
Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde yaklaşık 313 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
2 adet ruhsatsız tabanca,
147 adet tabanca mühimmatı,
Çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ile
Çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.