15 ilde 'Sibergöz-43' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

04 Haziran 2024 14:35 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 14:45

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 15 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'Sibergöz-43' operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Muğla, Manisa ve Antalya merkezli Mersin, Adana, Osmaniye, Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun'da “SİBERGÖZ-43” operasyonları düzenlendi.

Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde yaklaşık 313 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

2 adet ruhsatsız tabanca,

147 adet tabanca mühimmatı,

Çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ile

Çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.