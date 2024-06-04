Tgrt Haber
Haberler>Gündem>15 ilde 'Sibergöz-43' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

15 ilde 'Sibergöz-43' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Haziran 2024 14:35 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 14:45

15 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'Sibergöz-43' operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 15 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'Sibergöz-43' operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Muğla, Manisa ve Antalya merkezli Mersin, Adana, Osmaniye, Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun'da “SİBERGÖZ-43” operasyonları düzenlendi.

Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde yaklaşık 313 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi. 

Operasyonlar sonucu:
2 adet ruhsatsız tabanca,
147 adet tabanca mühimmatı,
Çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ile
Çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...