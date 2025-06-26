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 | Bengül Arıca

15 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 1 milyar 132 milyon TL hesap hareketi tespit edildi

15 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Bakan Yerlikaya düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 1 milyar 132 milyon TL hesap hareketi bulunan 98 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 08:15
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 08:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 15 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 1 milyar 132 milyon TL hesap hareketi bulunan 98 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Gaziantep, Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, Antalya, Mersin, Kastamonu, Tokat, Muğla, Elazığ, Balıkesir, Yalova ve Batman'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu yakalanan şüphelilerin; Sahte internet siteleri aracılığıyla kendilerini "sigortacı ve bankacı" olarak tanıtarak düşük faizli kredi ilanlarıyla haksız kazanç sağlamak,
Yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek, İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşlarımızın kişisel bilgileri ele geçirmek, Yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

YAKLAŞIK 1 MİLYAR 132 MİLYON TL VURGUN YAPMIŞLAR

MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 Milyar 132 Milyon TL hesap hareketi bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1938102786064818591

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ETİKETLER
#dolandırıcılık
#operasyon
#siber suç
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#İç İşleri Bakanlığı
#Sajt-siber Suçlar-mücadele
#Gündem
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