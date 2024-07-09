15 Temmuz günü Marmaray dahil bazı hatlar ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

09 Temmuz 2024 00:42 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 00:46

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla 15 Temmuz Pazartesi günü Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci Kazlıçeşme Raylı sistem hattı, Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.