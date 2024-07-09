15 Temmuz günü Marmaray dahil bazı hatlar ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 00:42 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 00:46
Resmi Gazete'de 9 Temmuz'da ilan edilen Cumhurbaşkanlığı kararına göre 15 Temmuz günü Marmaray, Başkentray, İstanbul Havalimanı ve bazı hatlar ücretsiz olacak.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla 15 Temmuz Pazartesi günü Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci Kazlıçeşme Raylı sistem hattı, Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.
Kaynak: tgrthaber.com