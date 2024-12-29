15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı! Alevler yükseliyor
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Aralık 2024 00:56 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 01:45
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş sırasında bir araçta çıkan yangın nedeniyle köprü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde bir araç alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle otomobil alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın söndürülürken köprünün Anadolu-Avrupa istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen aracın yoldan kaldırılmasıyla köprüde Anadolu-Avrupa yönünde trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı