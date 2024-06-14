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15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
14 Haziran 2024 22:48 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 23:24

Son dakika haberi... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çift yönlü trafiğe kapatıldı. Valilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre köprüde bireysel eylem gerçekleştiriliyor. Protestocu kişiyle polis müzakereye başlarken protestonun SMA hastalığına dikkat çekmek amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, trafiğe kapatıldı. Edinilen bilgiye göre, emniyet mensupları köprüyü her iki yönde araç girişine kapattı.

Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken sivil araçların köprüye girişi engelleniyor. 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı!  - 1. Resim

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ 

Valilik tarafından "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetiniz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" açıklaması yapıldı. 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı!  - 2. Resim

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı!  - 3. Resim

ALİ YERLİKAYA: ŞAHIS İKNA EDİLİP TESLİM ALINDI 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafiği durduran şahsın ikna edilerek teslim alındığını açıkladı. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." dedi. 

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Kaynak: TGRT Haber
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