15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı! 

14 Haziran 2024 22:48 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 23:24

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, trafiğe kapatıldı. Edinilen bilgiye göre, emniyet mensupları köprüyü her iki yönde araç girişine kapattı.

Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken sivil araçların köprüye girişi engelleniyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilik tarafından "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetiniz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" açıklaması yapıldı.

ALİ YERLİKAYA: ŞAHIS İKNA EDİLİP TESLİM ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafiği durduran şahsın ikna edilerek teslim alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." dedi.

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