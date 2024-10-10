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15 Temmuz Şehitler Köprüsü yaya trafiğine açılacak mı? Heyecanlandıran gelişme...

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ekim 2024 13:36 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 13:38
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yaya trafiğine açılacak mı? Heyecanlandıran gelişme...

İstanbul’un yarım asırlık incisi Boğaz Köprüsü’nün yaya trafiğine açılması gündemde… Hizmete alındığı 1973’te yayaların üzerinden geçebildiği, ancak beş yıl sonra kapatılan köprünün turistik gerekçelerle tekrar yaya trafiğine açılabileceği belirtiliyor. Durumun Ulaştırma Bakanlığı tarafından değerlendirildiği iddia edildi.

Yapımı üç yıl süren Boğaz Köprüsü 30 Ekim 1973’te hizmete girdi. Boğaziçi Köprüsü adı verilen köprü, 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adını aldı. Boğaziçi Köprüsü, İstanbul Boğazı’ndaki ikinci köprü olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün açılmasının ardından Birinci Köprü olarak da anılıyordu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yaya trafiğine açılacak mı? Heyecanlandıran gelişme... - 1. Resim

'FİKİR AŞAMASINDA'

Eski adıyla Boğaz Köprüsü, yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için yeni bir çalışma başlatılması an meselesi.

1973’te hizmete açılan ve yayaların üzerinden geçebildiği, ancak beş yıl sonra yaya trafiğine kapatılan Boğaz Köprüsü için Ulaştırma Bakanlığı​'nın yeni bir projesi var.

Bakanlık tarafından köprünün turistik gerekçelerle tekrardan yaya trafiğine açılması düşünülüyor.

Konuyla ilgili ise geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şu ifadeleri kullanmıştı;

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yaya trafiğine açılacak mı? Heyecanlandıran gelişme... - 2. Resim

"FİKİR AŞAMASINDA"

"Şimdilik fikir aşamasında. Arkadaşlarımız çalışıyor. Tabii İstanbulluların bu konuda ne düşündüğü de bizim için önemli. Çalışmalar olgunlaşınca nihai değerlendirmeyi yapacağız."

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yaya trafiğine açılacak mı? Heyecanlandıran gelişme... - 3. Resim

PROJE HEYECANLANDIRDI

Köprünün yaya trafiğine açılma ihtimali de büyük heyecana neden oldu.

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan köprüde İstanbul'un eşsiz manzarasını ve tarihi dokuyu görmek isteyenler, projenin gerçekleşmesi için Ulaştırma Bakanlığı'na destek veriyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yaya trafiğine açılacak mı? Heyecanlandıran gelişme... - 4. Resim

Proje ile birlikte turizm gelirlerine de olumlu yansıma bekleniliyor. Daha önce koşu maratonları, bisiklet turları, miting gibi özel günlerde yaya trafiğine açılan köprüde yaşanan insan yoğunluğu da bunu ispatlıyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Aydın10 Ekim 2024 13:46

Boğaz'da yürüyüş yapmak çok güzel olurdu her zamanki gibi turistler de memnun kalırdı

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