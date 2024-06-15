15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapan şüpheli tutuklandı
Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Haziran 2024 17:17 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 17:37
Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şüpheli tutuklandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşandı. Dün akşam saatlerinde üzerinde 'SMA' yazılı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü trafiğe kapatan Resul Can Çatı isimli şahıs tutuklandı.
Yaşanan olay sonrası kısa sürede şahıs ikna edilip gözaltına alınmış, gözaltı işlemleri Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan Çatı adliyeye sevk edilmişti.
Adliyeye sevk edilen şahıs bugün tutuklandı.
KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILMIŞTI
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolu kapatan araç sürücüsü nedeniyle köprü güvenlik amaçlı trafiğe kapatılmıştı.
Bipolar hastası olduğu öğrenilen şahıs, polisin ikna çabaları sonucunda gözaltına alınırken, köprü de trafiğe açılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı