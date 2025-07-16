Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

OYAK Yönetim Kurulu Başkanı olan Zekai Aksakallı'dan anlamlı başlangıç

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinde bulunan emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Aksakallı, Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde’deki kabrini ziyaret ederek görevine başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
OYAK Yönetim Kurulu Başkanı olan Zekai Aksakallı'dan anlamlı başlangıç
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 00:52
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 00:57

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde emir subayı olan emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Aksakallı, Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde’deki kabrini ziyaret ederek görevine başladı. Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, Oyak mensuplarına yayınladığı yayınladığı mesajda, "1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla OYAK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine başlamış bulunmaktayım. Bunun çok büyük bir sorumluluk olduğunun bilincindeyim. Üyelerimizin ve çalışanlarımızın hak, hukuk ve menfaatlerini sonuna kadar korumak birinci önceliğimiz olacaktır. Bu süreçte adalet, şeffaflık, güven ve hesap verilebilirlik prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kalacağız. Üyelerimizin refahına önceleyen yatırım odaklı bir yaklaşım, adalet ve liyakate dayalı yönetim modeli, yerli ve milli üretim vizyonuyla stratejik sektörlerde liderlik ve sürdürülebilirlik ana ilkelerimiz olacaktır. Kurumumuzu hep birlikte daha ileriye taşıyacağımıza inanıyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

ETİKETLER
#15 Temmuz darbe girişimi
#Oyak-renault
#Zekai Aksakallı
#Ordu Yardımlaşma Kurumu
#Şehit Ömer Halisdemir
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.