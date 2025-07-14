15 yaşında direksiyon başına geçti ölümden döndü! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

İstanbul
Aydın'ın Efeler ilçesinde 15 yaşındaki bir genç, direksiyon başına geçerek kullandığı otomobille sanayi bölgesinde takla attı. Araç hurdaya dönerken, genç sürücü kazayı mucize eseri yara almadan atlattı.
Aydın'ın Efeler ilçesi Tepecik Bulvarı üzerinde bulunan 1. Sanayi içerisinde, 15 yaşındaki B.G, 09 ACS 162 plakalı otomobil ile Tepecik Bulvarında ilerlerken yaptığı ani fren sonrası kullandığı araç sanayi içerisinde takla attı. Otomobil yolun içine ters döndü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan genç, kazayı burnu kanamadan atlattı. Ehliyetsiz olan genç sürücüye yaklaşık 40 bin lira ceza kesildi.