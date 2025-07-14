15 yaşında direksiyon başına geçti ölümden döndü! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesi Tepecik Bulvarı üzerinde bulunan 1. Sanayi içerisinde, 15 yaşındaki B.G, 09 ACS 162 plakalı otomobil ile Tepecik Bulvarında ilerlerken yaptığı ani fren sonrası kullandığı araç sanayi içerisinde takla attı. Otomobil yolun içine ters döndü.

BURNU BİLE KANAMADI, 40 BİN LİRA CEZA YEDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan genç, kazayı burnu kanamadan atlattı. Ehliyetsiz olan genç sürücüye yaklaşık 40 bin lira ceza kesildi.