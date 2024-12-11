16 yaş altına sosyal medya yasağı yerine yeni uygulama! Bakan Uraloğlu duyurdu

11 Aralık 2024 22:24 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 01:00

Sosyal medyada çocuk profillerinin önüne geçmek amacıyla getirilmesi beklenen 16 yaş altına sosyal medya yasağında yeni karar açıklandı. Bakan Uraloğlu bu konuda yeni bir düzenlemenin üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Çocuklar sosyal medyayı kullanabilmek için bu yöntemi kullanacak. İşte ayrıntılar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​, 16 yaş altı bireyler için sosyal medyaya erişimde yasak​ getirilmesinin planlanmadığını, ancak ebeveyn kontrolüyle kullanılabileceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, çocukları sosyal medya​ ve çevrim içi oyunların olumsuz etkilerinden korumak amacıyla yasal düzenlemelerin zorunlu hale geldiğini belirtti. Düzenlemelerle, internet servis sağlayıcılarının ve sosyal medya platformlarının sorumluluklarını artırmak ve bu alanlardaki denetimi sıkılaştırmak hedefleniyor.

Yeni düzenlemenin temel amaçlarından birinin, zararlı içeriklerin yayılmasını engellemek olduğunu ifade eden Uraloğlu, "16 yaş altındaki çocuklarımızı bu tür içeriklerin zararlarından korumak için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

HGS'YE SİBER SALDIRI AÇIKLAMASI

PTT'nin HGS mobil uygulamasına yönelik siber saldırıya ilişkin ise Uraloğlu, "Sadece mesajlaşmayla ilgili ara yüzler ele geçirilmiş, onun haricinde engellenmiş hiçbir veriye ulaşılamamıştır, çalınamamıştır." ifadesini kullandı.