16 yaşındaki çocuk, alkol alan babasını vurdu

29 Kasım 2024 01:46 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 02:46

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, büfeden alkol alırken gördüğü babasını silahla vurdu. Ağır yaralanan baba hastaneye kaldırılırken 16 yaşındaki çocuk ise gözaltına alındı.

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Şanlıurfa​'da sokakta yürüyen 16 yaşındaki H.K., babası Hüseyin K.’yi (37) büfeden alkol​ alırken gördü. Büfenin içerisine giren H.K. ile babası Hüseyin K. arasında alkol tartışması yaşandı. Hüseyin K., alkol almasına karşı çıkan oğluna tokat attı.

BABASINA ATEŞ AÇTI

Eve giden H.K., yanına silah alıp tekrar tekel bayisine döndü. Babasını dışarı çağıran H.K., ateş ederek vurdu.

Yaralanan babaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ile olay yerine giden polis ekipleri yaptı.

DURUMU AĞIR

Çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan babanın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken 16 yaşındaki çocuk ise gözaltına alındı.