16 yaşındaki çocuktan baltalı dehşet: Para vermeyen dedesini ve 2 kişiyi öldürdü

13 Ekim 2024 04:01 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 04:44

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 2 kişilik aile ve bir genç, evde ölü bulundu. 3 kişinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen 16 yaşındaki genç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa​'da 11 Ekim tarihinde Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesinde 16 yaşındaki çocuk baltayla dehşet saçtı. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki M.K. dedesinden para istemek için eve gitti. Olumsuz yanıt alınca ikili arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

3 KİŞİYİ BALTAYLA ÖLDÜRDÜ

M.K., eline aldığı balta ile dedesi Mustafa Macar’a saldırdı. Macar’ı öldüren M.K, daha sonra dedesi ile yaşayan Cavidan Aydın’ı ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi daha öldürdü.

EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI

Yaşanan olay sonrası Mustafa Macar’dan haber alamayan yakınları eve giderek korkunç manzara ile karşılaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan ekipler, yaşanan olay sonrası kayıplara karışan 16 yaşındaki M.K.’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.