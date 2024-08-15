17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümü öncesi İstanbul'da büyük umursamazlık! Tam 79 bin kişi...

15 Ağustos 2024 09:01 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 09:01

Deprem kuşağı içinde yer alan ve meydana gelen çok sayıda felaketle on binlerce insanını kaybeden Türkiye'de depreme karşı bilinçlendirme çabaları da istenen sonucu bir türlü vermiyor. Bu durumun vahim bir örneği de İstanbul'da yaşanıyor.

79 BİN PERVASIZ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) 2020 yılından bu yana birlikte yürüttüğü "hızlı tarama ile bina testi" işlemine onbinlerce kat malikinin izin vermediği ortaya çıktı.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük deprem felaketi sonrası talebin arttığı teste, bugüne kadar 162 bin başvuru yapıldı. Bunun üzerine araştırma ekipleri, 114 bin binayı teste tabi tuttu. Ancak ziyaret edilen bu yapılardan 79 bininde, komşularının talebine rağmen diğer kat maliklerinin “hızlı tarama testi” yapılmasına izin vermediği belirtildi.

"YIKILMASI İÇİN DEPREME BİLE GEREK YOK!"

Ekiplerin, 35 bin binada gerçekleştirdiği test işlemlerinde ise ürkütücü bir tablo ortaya çıktı 1999’dan önce yapılan binaların yarısının D sınıfı (Yüksek riskli) ve E sınıfı (Çok yüksek riskli) olduğu belirlendi. İncelenen bu 35 bin binanın 318’inin ise deprem olmaksızın "kendi kendine çökebilecek durumda" olduğu tespit edilirken, bin 238 binanın ise deprem güvenliğinin hiç olmadığı saptandı.

HIZLI TARAMA İLE BİNA TESTİ NEDİR?