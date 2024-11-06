17 yaşındaki genç kız dehşeti yaşadı! Okul çıkışı kaçırıp metrelerce yükseklikten attılar

06 Kasım 2024 13:15 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 13:19

Gaziantep'te 17 yaşındaki Dilan Bayır, 4 kişi tarafından kaçırıldı. Dehşeti yaşayan genç kız götürüldüğü inşaatın 3. katından atıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bayır'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, acılı annesinin sözleri yürek yaktı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Abdulhamithan Mahallesi'nde 17 yaşındaki Dilan Bayır'ı okul çıkışında yakalayan 4 kişi, genç kızı zorla arabaya bindirerek kaçırdı. Genç kızı kırsal alanda bulunan bir inşaata götüren şüpheliler Bayır'ı 3. kattan attı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan genç kızın vücudunun birçok yerinde ciddi kırıklar olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan Bayır'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

"KIZIMI 4 KİŞİ SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRMÜŞ"

Olayı gözyaşlarıyla anlatan ve kızına bunu yapanların en ağır cezayı almasını isteyen Şenay Bayır, “Benim kızım dün okula saat 7'de gitti ve akşam eve bir daha dönmedi. Kızımı 4 kişi sürükleyerek zorla arabaya bindirmiş ve inşaata kaçırıp 3. kattan aşağıya atmış. Kimin yaptığı hakkında bir bilgim yok. Emniyet güçleri ise şahısların yakalandığını söylüyor ama bizlere bilgi vermiyorlar. Ben kızımı bu hale getirenlerin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Okuldan veya dışardan kim ise öğrenmek istiyorum. Kızımın durumu şu an çok kötü” dedi.

"OLAYI GERÇEKLEŞTİRENLER CEZASINI ALSIN, ADALET İSTİYORUM"

Kızının tedavisinin devam ettiğini ve durumunun ağır olduğunu söyleyen acılı anne, şahısların en ağır cezayı almasını isteyerek, "Kızım 3 defa ameliyat oldu. Dün akşamdan bu yana ameliyatta. 3 ameliyat geçirdi. Vücudunun çoğu bölgesinde kırıklar var ve şu an durumu kritik. Bu olayı gerçekleştirenler cezasını alsın, adalet istiyorum” ifadelerini kullandı.

"HASTANEDE KIZIMIZ DEHŞET İÇERİSİNDEYDİ"

Baba Hüseyin Bayır ise "Kızımız dün okuldan çıktığında her zamanki geldiği saatte eve gelmeyince biz de ilk olarak öğretmenini aradık. Öğretmeni okulda birkaç derste gördüğünü ardından bir daha görmediğini söyledi. Saat 8'e kadar bekledik ve karakola haber verdik. 2 saat sonra hastaneden bizi aradılar. Hastaneye gittiğimizde hastanede kızımız dehşet içerisindeydi. İddiaya göre 3. kattan aşağıya attıkları için belinden itibaren kırıklar varmış. Okul çıkışında arabaya zorla bindirilmiş, arkasından ağzını kapatarak arabaya bindirilmiş. Daha sonrasında inşaata götürülmüş. Bunu yapanların gereken en ağır cezayı almalarını istiyorum” diye konuştu.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 şahsın gözaltına alındığı haklarındaki yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.