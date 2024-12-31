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17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Aralık 2024 01:19 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 01:23
17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde evde başından silahla vurulmuş halde bulunan 17 yaşındaki genç kız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Korkunç olayın adresi Sakarya​. Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesinde yaşayan Melek B.’yi (17) ailesi evde başından silahla vurulmuş halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu - 1. Resim

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kız, Akyazı Devlet Hastanesi’nde buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Melek B., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu - 2. Resim

İNTİHAR​ ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Konuya ilişkin inceleme başlatan ekipler, intihar şüphesi üzerinde duruyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
sakaryaintihar

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