19 yaşındaki gencin şüpheli ölümü! Araç içinde ölü bulundu
Afyonkarahisar’da 19 yaşındaki Halilhan K. otomobilinin içerisinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Gencin şüpheli ölümü ailesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor...
Afyonkarahisar’da 19 yaşındaki Halilhan K. araç içinde ölü bulundu. Gencin cansız bedenini göre vatandaşlara durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
19 YAŞINDAKİ GENÇ ARAÇTA ÖLÜ BULUNDU
Bölgeye gelen ekipler otomobildeki kişinin başından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede şahsın 19 yaşındaki Halilhan K., olduğunu belirledi.
ŞÜPHELİ ÖLÜM
Şahsın cesedi jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, jandarma ekipleri ise olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yönünde başlattığı inceleme sürüyor.
ÖLÜM HABERİNİ ALAN AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Öte yandan 19 yaşındaki Halilhan'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.