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19 yaşındaki gencin şüpheli ölümü! Araç içinde ölü bulundu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Eylül 2024 11:32 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 11:40
19 yaşındaki gencin şüpheli ölümü! Araç içinde ölü bulundu

Afyonkarahisar’da 19 yaşındaki Halilhan K. otomobilinin içerisinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Gencin şüpheli ölümü ailesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor...

Afyonkarahisar’da 19 yaşındaki Halilhan K. araç içinde ölü bulundu. Gencin cansız bedenini göre vatandaşlara durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

19 yaşındaki gencin şüpheli ölümü! Araç içinde ölü bulundu - 1. Resim

19 YAŞINDAKİ GENÇ ARAÇTA ÖLÜ BULUNDU

Bölgeye gelen ekipler otomobildeki kişinin başından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede şahsın 19 yaşındaki Halilhan K., olduğunu belirledi.

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ŞÜPHELİ ÖLÜM

Şahsın cesedi jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, jandarma ekipleri ise olayın intihar mı yoksa cinayet​ mi olduğu yönünde başlattığı inceleme sürüyor.

ÖLÜM HABERİNİ ALAN AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öte yandan 19 yaşındaki Halilhan'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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