19 yaşındaki Halime'nin kahreden sonu!

14 Ağustos 2024 11:34 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 11:46

Alanya'da kahreden kaza! Babanın çabası yetersiz kaldı, anne ve kızı ölüme uçtu

Alanya'da kahreden kaza! Babanın çabası yetersiz kaldı, anne ve kızı ölüme uçtu

Korkunç kaza Konya Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan H.C. idaresindeki 06 ELD 436 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan 19 yaşındaki Halime Küçükkocabaş'a çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle Küçükkocabaş metrelerce savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Halime Küçükkocabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Küçükkocabaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sürücü H.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.