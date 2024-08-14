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19 yaşındaki Halime'nin kahreden sonu!

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ağustos 2024 11:34 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 11:46
19 yaşındaki Halime&#039;nin kahreden sonu!

Konya'da korkunç bir kaza 19 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Halime Küçükkocabaş'a, aşırı hız yapan araç çarptı. metrelerce savrulan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Korkunç kaza Konya Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan H.C. idaresindeki 06 ELD 436 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan 19 yaşındaki Halime Küçükkocabaş'a çarptı.

19 yaşındaki Halime'nin kahreden sonu! - 1. Resim

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle Küçükkocabaş metrelerce savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Halime Küçükkocabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

19 yaşındaki Halime'nin kahreden sonu! - 2. Resim

Küçükkocabaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sürücü H.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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