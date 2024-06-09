2,5 milyon araç bir haftada denetlendi: 409 bin araç ve sürücüye cezai işlem
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
09 Haziran 2024 08:35 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 08:40
30 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 540 bin 665 araç denetim yapılırken toplam 409 bin 987 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 30 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimlere ilişkin detaylı bilgiler paylaştı
ÇAKARLI ARAÇLARA GEÇİT YOK
Bakanı Yerlikaya’nın X sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince 30 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında 2 milyon 540 bin 665 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 260 sürücüye işlem yapıldı.
TOPLAM 409 BİN 987 CEZAİ İŞLEM
Ayrıca;
- Hız ihlalinde bulunan 114 bin 82,
- Periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 684,
- Emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 872,
- Sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 620,
- Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 423 olmak üzere,
- Diğer işlemlerle birlikte; toplam 409 bin 987 araca ve sürücüye işlem yapıldı.
Kaynak: tgrthaber.com