2,5 milyon araç bir haftada denetlendi: 409 bin araç ve sürücüye cezai işlem

09 Haziran 2024 08:35 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 08:40

Trafik sigortası için yeni karar! Tüm sürücüleri ilgilendiriyor: 1 Temmuz'a dikkat!

Trafik sigortası için yeni karar! Tüm sürücüleri ilgilendiriyor: 1 Temmuz'a dikkat!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 30 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimlere ilişkin detaylı bilgiler paylaştı

ÇAKARLI ARAÇLARA GEÇİT YOK

Bakanı Yerlikaya’nın X sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince 30 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında 2 milyon 540 bin 665 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 260 sürücüye işlem yapıldı.

TOPLAM 409 BİN 987 CEZAİ İŞLEM

Ayrıca;