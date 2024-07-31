2 gündür aranan yaşlı adam asansör boşluğunda bulundu

31 Temmuz 2024 04:54 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 05:16

Hatay'da dehşet: 2 kişiyi öldürüp intihar etti

Hatay'da dehşet: 2 kişiyi öldürüp intihar etti

Eski muhtar dehşet saçtı! Eşi ve oğlunu silahla vurdu

Eski muhtar dehşet saçtı! Eşi ve oğlunu silahla vurdu

Kütahya'da iki gündür kayıp zihinsel engelli yaşlı adam, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda bulundu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki binanın inşaatında çalışan işçiler, asansör boşluğunda yerde yatan bir kişinin olduğunu fark etmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2 GÜNDÜR ARANIYORDU

Asansör boşluğuna inen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan kişinin iki gün önce kayıp ihbarında bulunulan 79 yaşındaki Nuri Savaş olduğu belirlendi.

Kütahya Belediyesine bağlık itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.