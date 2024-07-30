2 katlı evde yangın: Facianın eşiğinden dönüldü

30 Temmuz 2024 04:30 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 04:33

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi 6204 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil bir evde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, zemin katta başlayan yangın üst kata da sıçrarken haber verilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARIM SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından evin içinde bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yaklaşık yarım saat sonra yangın kontrol altına alındı.

Meydana gelen yangında evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.