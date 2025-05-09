2 kuzeni öldüren katil 6 yıl sonra yakalandı

Gaziantep’te 2 kuzenin öldürüldüğü bıçaklı kavganın zanlısı olarak aranan ve kasten öldürme suçundan 30 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs tespit edildi. Olaydan 6 yıl sonra jandarma şahsı yakaladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

TUTUKLANDI

Çalışmalar neticesinde, 15 Kasım 2019'da Yunus Emre Görgün ile Hacı Görgün isimli 2 kuzenin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavganın zanlısı H.G. isimli şahsın saklandığı yer tespit edildi. Şüpheli şahıs, jandarma ekiplerinin Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yaptığı operasyonla yakalandı. Yakalanan şahsın, 2 farklı kasten öldürme suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 15 Kasım 2019'da Şehitkamil ilçesi kırsal Karadede Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, akraba iki grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Olayda Yunus Emre Görgün (23), Hacı Görgün (18), D.G. (22) yaralanmış, Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Görgün ile Hacı Görgün isimli 2 kuzen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

