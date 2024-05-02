2. Özel Eğitim Zirvesi, 13 Mart'ta Turgut Özal Kültür Merkezi'nde

02 May 2024 16:21 - Güncelleme : 02 May 2024 16:38

“Seçemedikleri Hayata Ortak Ol” sloganıyla 13 Mart'ta çok özel bir etkinliğe imza atılacak. Ece Karaboncuk moderatörlüğünde 2.Özel Eğitim Zirvesi gerçekleştirilecek. Etkinlik; 13 Mart'ta Çekmeköy Turgut Özal Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı, etkinliğe dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Boğaziçi Özel Eğitim Derneği olarak toplumun tüm kesimine yine yeniden, özel gereksinimli çocuklarımızın ihtiyaçları ve ailelerinin desteklenmesi hakkında sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki sınanmadığımız bir konu ile konuşmak veya onunla ilgili yorum yapmak her zaman kolaydır. Bununla ilgili olarak İngiliz şair Thomas Stearns Eliot şöyle der; ‘’seni düşünmeyen, anlamak istemeyen, anlamamazlıktan gelen insanlara yön değil; yol vermelisin…’’Fakat biz biliyoruz ki bugün toplumumuzun yön verilmeye de ihtiyacı var…

Eğer özel gereksinimli çocuklarımızı topluma anlatamazsak, onların ihtiyaçlarını açık bir şekilde paylaşamazsak, o zaman bu çocuklarımız toplum tarafından nasıl kabullenilir? Lütfen bu çocuklarımızın deli, anormal vb. olmadığını artık anlayın. Sadece farklı olduklarını, bizden farklı bir takım özelliklere sahip olduklarını ve bunun da onların toplum içindeki davranışlarına yansıdığını bilin. Eğer topluma uygun bir hareket değilse yaptıkları, bunu bilerek yapmadıklarını da bilin…Örneğin Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bir çocuk toplum içinde, normlara uygun olmayan bir davranış sergileyebilir; çünkü sosyal ipuçları kavramakta ve bu tür ortamlarda nasıl davranılacağını kestirememektedir. Bizler ortalama çocuklardan dağ gibi beklentilerle hayatımızı sürdürürken; OSB’ye sahip bir çocuğun ailesi çocukları sadece tek kelime ‘’baba’’ dedi diye sevinçten havalara uçabilir. Zihinsel yetersizliği olan bir çocuğu düşünün, hayatını idame ettirebilmesi için, günlük işlerini yapabilmesi için hep birilerinin desteğine ihtiyaç duyabilir. Hep başkalarına bağlı bir hayat ve kendi başına hareket edememek. Ya da öğrenme bozukluğu olan bir çocuk, yaşıtları kolayca okumayı öğrenirken; yıllarca üç dört yıl okuma yazmayı öğrenemeyebilir. Hatta çoğu zaman öyle yaftalanırlar ki; yaşadıkları acıyı anlayabilmek için gerçekten onların ayakkabısını giymek gerekir…

Özellikle vurgulamak istediğim bir diğer nokta duyu bütünleme sorunları. Hani doğumdan itibaren emmede sorunlar yaşayan, her sesten gürültüden kolayca korkan ve irkilen, bebekken hareket ettirildiğinde tepki gösteren, banyoda avaz avaz bağırıp ağlayan çocuklar var ya…İşte genellikle onlar duyu bütünleme sorunu olan çocuklar. Bunda ne var demeyin, çok masum görünüyor aslında ama sonuçları o kadar büyük olabilir ki…Bu çocuklarımızda Otizm Spektrum Bozukluğundan tutun da, öğrenme bozukluğu veya Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite sendromu ile karşılaşabiliyoruz. Ve bu çocuklarımızın olabildiğince erken tanı alıp; mutlaka ergoterapi ve özel eğitim desteği almasını önemsiyoruz. Çünkü bugün kartopu iken görmediğimiz problem, ileride üzerimize çığ olup düşebiliyor. Bu sebeple biz Boğaziçi Özel Eğitim Derneği olarak, Özel gereksinimli çocuklarımızı anlıyor, onlar için en etkili eğitimleri sunmaya çalışıyor, ailelerimizin her daim yanında oluyoruz. Bu bağlamda da hem toplumu hem de eğitimle ilgili tüm paydaşları bu yolculukta bizlere eşlik etmeye davet ediyoruz. 13 Mayıs 2024 Pazartesi Ece Karaboncuk moderatörlüğünde alanında birbirinden değerli uzmanlarımızla; Doç. Dr. Alev Girli’nin Özel Eğitim ve Zihin Kuramı; Prof. Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş’in Öğrenme Güçlüğü, Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri; Dr. Aymen Balıkçı Duyu Bütünleme Uygulamaları ile; Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktorant Mehmet Hilmi Eren Özel Eğitimde Rehberlik Araştırma Merkezlerinin Rolü; Yıldız Erten Anaokulu Müdürü Uzm. Gülbahar Uysal Bir Ebeveyn, Okul Yöneticisinin Özel Eğitim Yolculuğu sunumları ile ve ben de Özel Eğitimde Yetenek Tespiti ve Geliştirilmesi sunumu ile o gün sizlerleyim.

Zirvemiz ücretsiz olup kayıt için instagram @aysinsayi ve @bogaziciozelegitim adreslerini takip ederek; https://docs.google.com/forms/d/19bL9BnZoA-4OtmR0E_SldrvvyXcUfm02jdVDfpHGxws/edit linkten kayıt yaptırabilirsiniz... Unutmayın, ‘’En büyük insan, kendini en çok sayıda insanın yerine koyabilendir’’

Program

Açılış ve Protokol Konuşmaları

– Bülent Ceylan: Açılış Konuşması 10.00-10.20

– Kurumun Tanıtımı ve Amaçları: Ercan Ayılmazdır -10.20-10.40

– Özel Eğitim ve Zihin Kuramı: Doç. Dr. Alev Girli Dokuz Eylül Üniversitesi 10.40-11.20

– Özel Eğitimde Rehberlik Araştırma Merkezlerinin Rolü: Beşiktaş RAM Müdürü Doktorant Mehmet Hilmi Eren 11.20-12.00

– 12.00-12.30 İlk Oturum Konuşmacıları ile Soru-Cevap

12.30-13.00 Kahve Arası

– Öğrenme Güçlüğü, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri:

Prof. Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş – Pencere- Sey kurucusu 13.00-13.40

– Duyu Bütünleme Uygulamaları: Dr. Öğretim Üyesi Aymen Balıkçı- Fenerbahçe Üniversitesi 13.40-14.20

14.20-14.40 Kahve Arası

– Bir Ebeveyn, Okul Yöneticisinin Özel Eğitim Yolculuğu: Uzm. Gülbahar

Uysal Yıldız Erten Anaokulu Müdürü 14.40-15.20

– Özel Eğitimde Yetenek Tespiti ve Geliştirilmesi – Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı Bahçeşehir Üniversitesi 15.20-16.00

– 16.00-16.30 İkinci Oturumun Konuşmacıları ile Soru-Cevap

– 16.30-17.00 Teşekkür ve Kapanış