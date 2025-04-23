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 | Selahattin Demirel

2 Türk dağcı Rusya'da Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 22 Nisan'da Elbrus'ta 5 bin 300 metre yükseklikte 5 turistten oluşan grubun acil yardım istediğini, 3 kişinin kurtarıldığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler olduğu öğrenildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 23:35
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 23:35

Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğasever ve dağcı Mehmet Kocaakça, Alanya'dan Dr. Adnan Sarı ve turizmci İzzet Köseoğlu, Antalya'dan Cihan Yıldırım ve Bursa'dan Dr. Kazım Güler'den oluşan 5 kişilik grup pazar günü Rusya'ya gitti.

2 DAĞCININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Dün, 5 kişilik grup Rusya'da bulunan 5 bin 642 metre yükseklikteki dünyaca ünlü Elbruz Dağı'na tırmanış yaptı. Dağın zirvesine ulaşan dağcılar hipotermi geçirirken Alanyalı dağcılar Dr. Adnan Sarı ve turizmci İzzet Köseoğlu yardım istedikten sonra kendi çabalarıyla aşağıya inmeyi başardı.

Yardım çağrısı üzerine 6 kişiden oluşan Elbrus Yüksek Dağ Arama Kurtarma Timi zirvedeki 3 dağcıdan Antalyalı Cihan Yıldırım'a donmak üzereyken ulaşırken, Manavgatlı Mehmet Kocaakça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan aramalar sonucunda Dr. Kazım Güler'in de cansız bedeni de ulaşıldı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "22 Nisan'da Elbrus'ta 5 bin 300 metre yükseklikte, 5 turistten oluşan bir grup acil yardım aradı. Katılımcılardan ikisi yükseklik hastalığına yakalandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Elbrus Yüksek Dağ Arama ve Kurtarma Ekibi'nden altı kurtarma görevlisi acil durum yerine sevk edildi. 2 turist ölü bulunurken, 1 turist kurtarıldı, 2 turistin kendi imkanlarıyla kurtulduğu belirlendi" denildi.

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