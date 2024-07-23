2 yaşındaki bebek ikinci kattan düştü! Anne sinir krizi geçirdi

23 Temmuz 2024 17:26 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 17:33

Yunan adaları dolup taşıyor! Yerli turisti kaçıran sebepler ortaya çıktı: Antalya ile arasında 100 bin TL fark var

Yunan adaları dolup taşıyor! Yerli turisti kaçıran sebepler ortaya çıktı: Antalya ile arasında 100 bin TL fark var

Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cam kenarında oyun oynayan 2 yaşındaki İ.F., dengesini kaybederek 2. kattan düştü.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Baygınlık geçiren bebeği gören anne sinir krizi geçirdi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan bebek, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.