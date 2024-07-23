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2 yaşındaki bebek ikinci kattan düştü! Anne sinir krizi geçirdi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 17:26 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 17:33
2 yaşındaki bebek ikinci kattan düştü! Anne sinir krizi geçirdi

Bolu'da cam kenarında oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk, 2'nci kattan düşerek yaralandı. Korkunç anlar kameraya yansıdı.

Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cam kenarında oyun oynayan 2 yaşındaki İ.F., dengesini kaybederek 2. kattan düştü. 

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ 

Baygınlık geçiren bebeği gören anne sinir krizi geçirdi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan bebek, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

2 yaşındaki bebek ikinci kattan düştü! Anne sinir krizi geçirdi - 1. Resim

Olay anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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