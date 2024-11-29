20 milyon TL vurgun yapan Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

29 Kasım 2024 10:55 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 11:06

Ankara'da yardıma muhtaç hayvanlar için topladıkları paraları zimmetine geçirerek 20 milyon TL'lik vurgun yaptıkları belirlenen Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 18 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında dernek başkanı Buket Özgünlü'nün de olduğu öğrenildi.

Sokak hayvanları için toplanan paraların akıbeti belli oldu: At yarışı oynamış!

Sokak hayvanları için toplanan paraların akıbeti belli oldu: At yarışı oynamış!

Ankara'da hayvanlar için toplanan yardım paraları üzerinden haksız kazanç​ elde eden Yaşama Tutunan Patiler Derneği üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Milyonlarca liralık vurgun yaptıkları belirlenen 18 şüpheliden 9'u yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında daha önce toplanan yardım paralarıyla at yarışı oynadığı ortaya çıkan dernek başkanı Buket Özgünlü'nün de olduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı​ Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma​ Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, ‘Yaşama Tutunan Patiler Derneği’ adı altında toplanan yardımları zimmetlerine geçirerek mal edinmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam 18 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

20 MİLYON TL ZARARA UĞRATMIŞLAR

Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporuna istinaden yaklaşık 20 milyon lira zarara neden oldukları değerlendirilen 9 şüpheli bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınırken, 9 şüphelinin ise ifadeleri alındıktan sonra hukuki durumlarının değerlendirileceği bildirildi.

Şüphelilerin ikametleri, dernek merkezi ve derneğin ilgili birimlerinde aramalar devam ederken, bu süreçte derneğin barınağında bulunan hayvanların bakımlarının yapılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonun sağlandığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma ve delil toplama işlemlerinin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

İHA MUHABİRİNİ DARBETMİŞLERDİ!

Öte yandan, Yaşama Tutunan Patiler Derneği üyeleri, hasta köpeklerin Ankara’ya taşınması soruşturmasını takip eden İHA muhabiri Ahmet Furkan Gülap’a Ankara Adliyesi’nde sözlü ve fiziki saldırıda bulunarak, gazeteciyi darp etmişlerdi.