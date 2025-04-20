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 | Suat Vilgen

20 Nisan hava durumu | Nisan yağmurları ne zaman bitecek? Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji yeni hava durumu tahminlerini yayımladı. Yurt genelinde bugün hava kapalı ve birçok bölgede yağış var. Dahası, güneş pazartesi günü yüzünü gösterdikten sonra güneş günlere hasret sürecek ve nisan yağmurları bir süre daha etkisini göstermeye devam edecek. Peki havalar ne zaman ısınacak? Güneş ne zaman yüzünü gösterecek? İşte 20 Nisan hava durumu ve diğer detaylar...

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20 Nisan hava durumu | Nisan yağmurları ne zaman bitecek? Meteoroloji tarih verdi
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 06:59
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 07:14

Türkiye, nisan ayının sonuna yaklaşmamıza rağmen bir süredir güneşe hasret durumda. Yurdun birçok bölgesi kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre, yağışlı hava bir süre daha etkisini göstermeye devam edecek. Orta ve uzun vadeli raporlara göre nisan yağmurları ile birlikte hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında seyredecek. Peki bugün hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? Güneş ne zaman yüzünü gösterecek?

20 Nisan hava durumu | Nisan yağmurları ne zaman bitecek? Meteoroloji tarih verdi

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (20 NİSAN)

Bugün hava ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan ve Van çevreleri ile Kütahya’nın, Eskişehir'in, Erzurum'un kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı tahmini var.

20 Nisan hava durumu | Nisan yağmurları ne zaman bitecek? Meteoroloji tarih verdi

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji'nnin orta ve uzan vadeli tahminlerine göre, sıcaklıklar nisan yağmurlarının da etkisiyle mevsim normallerinin altında seyrediyor. Ülke genelinde yarın (21 Nisan Pazartesi) günü güneş kısa süreliğine yüzünü gösterecek. Ancak salı gününden itibaren yeni ve yağışlı bir hava kütlesi yurda giriş yapacak. Meteorolojik verilere göre yağışlar 26 Nisan'a kadar etkisini sürdürecek. Bu tarihten sonra ilkbahar mevsimi daha hissedilir olacak. Ancak mayıs ayına kadar yağmur geçişleri yurt genelinde devam edecek.

20 Nisan hava durumu | Nisan yağmurları ne zaman bitecek? Meteoroloji tarih verdi

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • EDİRNE 24°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL 17°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
  • KIRKLARELİ 24°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
  • SAKARYA 21°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AFYON 20°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
  • DENİZLİ 27°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
  • İZMİR 24°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
  • MUĞLA 25°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ADANA 26°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
  • ANTALYA 22°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
  • BURDUR 23°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
  • HATAY 25°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ANKARA 21°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ESKİŞEHİR 21°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KONYA 22°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
  • NEVŞEHİR 19°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • BOLU 17°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KARABÜK 20°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SİNOP 15°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK 12°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AMASYA 22°C Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • RİZE 15°C Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN 15°C Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TRABZON 13°C Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ERZURUM 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KARS 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA 25°C Parçalı ve çok bulutlu
  • VAN 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ADIYAMAN 26°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
  • DİYARBAKIR 28°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
  • GAZİANTEP 26°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
  • MARDİN 25°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
ETİKETLER
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#Hava Durumu
#Meteoroloji
#nisan yağmurları
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