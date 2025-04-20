20 Nisan hava durumu | Nisan yağmurları ne zaman bitecek? Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji yeni hava durumu tahminlerini yayımladı. Yurt genelinde bugün hava kapalı ve birçok bölgede yağış var. Dahası, güneş pazartesi günü yüzünü gösterdikten sonra güneş günlere hasret sürecek ve nisan yağmurları bir süre daha etkisini göstermeye devam edecek. Peki havalar ne zaman ısınacak? Güneş ne zaman yüzünü gösterecek? İşte 20 Nisan hava durumu ve diğer detaylar...

Türkiye, nisan ayının sonuna yaklaşmamıza rağmen bir süredir güneşe hasret durumda. Yurdun birçok bölgesi kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre, yağışlı hava bir süre daha etkisini göstermeye devam edecek. Orta ve uzun vadeli raporlara göre nisan yağmurları ile birlikte hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında seyredecek. Peki bugün hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? Güneş ne zaman yüzünü gösterecek?



BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (20 NİSAN)

Bugün hava ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan ve Van çevreleri ile Kütahya’nın, Eskişehir'in, Erzurum'un kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı tahmini var.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji'nnin orta ve uzan vadeli tahminlerine göre, sıcaklıklar nisan yağmurlarının da etkisiyle mevsim normallerinin altında seyrediyor. Ülke genelinde yarın (21 Nisan Pazartesi) günü güneş kısa süreliğine yüzünü gösterecek. Ancak salı gününden itibaren yeni ve yağışlı bir hava kütlesi yurda giriş yapacak. Meteorolojik verilere göre yağışlar 26 Nisan'a kadar etkisini sürdürecek. Bu tarihten sonra ilkbahar mevsimi daha hissedilir olacak. Ancak mayıs ayına kadar yağmur geçişleri yurt genelinde devam edecek.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE 24°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 17°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 24°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 21°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 20°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DENİZLİ 27°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İZMİR 24°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

MUĞLA 25°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 26°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ANTALYA 22°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

BURDUR 23°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

HATAY 25°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 21°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 21°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 22°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

NEVŞEHİR 19°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 17°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK 20°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 15°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 22°C Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 15°C Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 25°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU