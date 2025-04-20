20 Nisan hava durumu | Nisan yağmurları ne zaman bitecek? Meteoroloji tarih verdi
Meteoroloji yeni hava durumu tahminlerini yayımladı. Yurt genelinde bugün hava kapalı ve birçok bölgede yağış var. Dahası, güneş pazartesi günü yüzünü gösterdikten sonra güneş günlere hasret sürecek ve nisan yağmurları bir süre daha etkisini göstermeye devam edecek. Peki havalar ne zaman ısınacak? Güneş ne zaman yüzünü gösterecek? İşte 20 Nisan hava durumu ve diğer detaylar...
Türkiye, nisan ayının sonuna yaklaşmamıza rağmen bir süredir güneşe hasret durumda. Yurdun birçok bölgesi kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre, yağışlı hava bir süre daha etkisini göstermeye devam edecek. Orta ve uzun vadeli raporlara göre nisan yağmurları ile birlikte hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında seyredecek. Peki bugün hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? Güneş ne zaman yüzünü gösterecek?
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (20 NİSAN)
Bugün hava ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan ve Van çevreleri ile Kütahya’nın, Eskişehir'in, Erzurum'un kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı tahmini var.
HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?
Meteoroloji'nnin orta ve uzan vadeli tahminlerine göre, sıcaklıklar nisan yağmurlarının da etkisiyle mevsim normallerinin altında seyrediyor. Ülke genelinde yarın (21 Nisan Pazartesi) günü güneş kısa süreliğine yüzünü gösterecek. Ancak salı gününden itibaren yeni ve yağışlı bir hava kütlesi yurda giriş yapacak. Meteorolojik verilere göre yağışlar 26 Nisan'a kadar etkisini sürdürecek. Bu tarihten sonra ilkbahar mevsimi daha hissedilir olacak. Ancak mayıs ayına kadar yağmur geçişleri yurt genelinde devam edecek.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
EDİRNE 24°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 17°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 24°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 21°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYON 20°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DENİZLİ 27°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İZMİR 24°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
MUĞLA 25°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA 26°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ANTALYA 22°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
BURDUR 23°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
HATAY 25°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA 21°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 21°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 22°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
NEVŞEHİR 19°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU 17°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK 20°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 15°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
AMASYA 22°C Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 15°C Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 13°C Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ERZURUM 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 25°C Parçalı ve çok bulutlu
VAN 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADIYAMAN 26°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 28°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 26°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
MARDİN 25°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu