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200 adet ele geçirildi! Kütahya'da "üfürükçü" operasyonu: Gözaltılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 May 2024 23:41 - Güncelleme : 30 May 2024 23:42
200 adet ele geçirildi! Kütahya&#039;da &quot;üfürükçü&quot; operasyonu: Gözaltılar var!

Kütahya'da dolandırıcılık, muskacılık ve büyücülük yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, insanların dini duygularını istismar ederek faaliyet gösterdiği belirlenen şahısları ve işyerlerini eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.

200 ADET MUSKA YAKALANDI

Operasyonlarda E.G. (25), N.K. (47), D.B. (60) ve C.Ö. (66) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 200 adet muska, çeşitli semboller içeren çerçeveli resimler ve bez parçaları, otlar, alacak verecek kayıtları bulunan ajandalar ve büyü malzemeleri ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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