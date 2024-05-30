200 adet ele geçirildi! Kütahya'da "üfürükçü" operasyonu: Gözaltılar var!

30 May 2024 23:41 - Güncelleme : 30 May 2024 23:42

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, insanların dini duygularını istismar ederek faaliyet gösterdiği belirlenen şahısları ve işyerlerini eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.

200 ADET MUSKA YAKALANDI

Operasyonlarda E.G. (25), N.K. (47), D.B. (60) ve C.Ö. (66) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 200 adet muska, çeşitli semboller içeren çerçeveli resimler ve bez parçaları, otlar, alacak verecek kayıtları bulunan ajandalar ve büyü malzemeleri ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.