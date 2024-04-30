2022'de geçirdiği kaza sonrası 2 yıldır tedavi gören Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy bugün şehit oldu

30 Nisan 2024 16:15 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 16:19

Milli Savunma Bakanlığı, uzun süredir tedavi gören Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy'un bugün şehit olduğunu duyurdu. Gürsoy, 2022'de geçirdiği kaza sonrası tedavi görüyordu.

MSB'nin açıklamasına göre, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda geçirdiği kaza sonrası yaralanan ve yaklaşık 2 yıldır yoğun bakım servisinde tedavi gören Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy, hastanede yaşamını yitirdi.

27 Eylül 2022 tarihinde yaşadığı kaza sonrası hayatı değişen Gürsoy'un, 2 yıllık bir mücadele sonrası yaşamını yitirmesi, ailesini ve tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğdu.