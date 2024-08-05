2025 yılı hac kayıtları bugün başlıyor! İşte başvuru ücreti ve detaylar...

05 Ağustos 2024 07:40 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 07:51

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Binlerce hacı adayının beklediği 2025 hac ön kayıt süreci bugün başlıyor.

HAC KAYITLARI 2025 NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2025 yılında hacca gitmek üzere ilk kez başvurmak isteyen vatandaşlar, ön kayıtlarını 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru için 750 lira ön kayıt ücreti anlaşmalı bankalara (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) yatırılacak.

2024 yılında hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları, otomatik olarak yenilenmeyecek. Bu durumdaki vatandaşların, ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini belirlenen tarihte yapması gerekiyor.

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0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyenler, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek, gruplarına ekleyebilecek. Söz konusu gruptaki çocuklar ebeveynlerinin kura kat sayısını etkilemeyecek.

Grup birlikteliğinin 7 kişi ile sınırlı olması sebebiyle, akrabalık bağı 7'den fazla olanlar, akraba olduklarına dair belge ile birlikte müracaat ederek grup birlikteliği yapabilecek.

Herhangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlar, talep etmeleri halinde 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.

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