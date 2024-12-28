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2025 yılı tanıklık ücreti tarifesi belli oldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
28 Aralık 2024 07:21 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 07:27
2025 yılı tanıklık ücreti tarifesi belli oldu

2025 yılı için hazırlanan Tanıklık Ücret Tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Günlük ödeme miktarı ve karşılanacak masraflara ilişkin tarifeler belirlendi.

Ceza muhakemesi sürecinde tanıklara ödenecek ücret ve tazminatlarla ilgili esasları düzenleyen 2025 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tarife, tanıkların zaman kaybı ve masraflarını karşılamaya yönelik önemli düzenlemeler içeriyor.

TANIKLIK ÜCRETİ VE MASRAFLAR

Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara, tanıklık nedeniyle kaybettikleri zamana göre günlük 100 ila 150 TL arasında ödeme yapılacak. Ayrıca, tanığın tanıklık için seyahat​ etmesi gerekiyorsa, yol masrafları, ikamet ve beslenme giderleri de devlet tarafından karşılanacak.

Tanıklara yapılacak ödemeler, herhangi bir vergi, resim veya harca tabi tutulmayacak. Bu düzenlemeyle tanıkların tüm giderlerinin kesintisiz olarak karşılanması hedefleniyor.

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YARGILAMA GİDERLERİNDEN SAYILACAK

Tarife kapsamında yapılan tüm harcamalar, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324'üncü maddesi uyarınca yargılama giderleri arasında değerlendirilecek. Devlet hazinesinden karşılanacak bu ödemeler, mahkeme masraflarının bir parçası olarak işlem görecek. 2025 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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