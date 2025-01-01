2025 yılının ilk bebekleri dünyaya gözlerini açtı

01 Ocak 2025 03:30 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 03:47

Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler, ailelerine büyük mutluluk yaşattı. Ankara'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu aileleri ziyaret etti, heyecanlarını paylaştı.

2025​ yılına giriş yapmamızla beraber, yeni yılın ilk bebekleri dünyaya gözlerini açtı. Yılın ilk bebekleri ilk hediyelerini de bakanlardan aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Şehir Hastanesi'nde doğan bebekleri ziyaret etti; ailelerin heyecanını paylaştı.

Üçüncü bebeğini dünyaya getiren anne Aysun Dilmaç'ı ziyaret eden Göktaş, kızı Defne Hüma'nın sağlıkla büyümesi temennisinde bulundu. Göktaş, daha sonra Hazal Sönmez'in bebeği Asil Kaan ve Sibel Koçak'ın bebeği Asya'yı ziyaret etti.

Her doğan bebeğin kıymetli olduğuna dikkati çeken Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğum oranları azalıyor. Nüfus olarak yaşlanıyoruz. Ülkemizin geleceği açısından her yeni doğan bebeğin bizler için ayrı bir kıymeti, ayrı bir önemi var. Bakanlık olarak şimdiye kadar yaptığımız gibi hem aile hem de çocuk odaklı politikalar üretmeye devam edeceğiz."

Göktaş, vatandaşların yeni yılını da kutladı.

İSTANBUL'DA YILIN İLK BEBEĞİ KEREM ALİ

İstanbul'da yeni yılın ilk bebeği Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde dünyaya geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, hastanede suda doğumla dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeği Kerem Ali Demir'i ziyaretinde, aileye tebriklerini iletti. Memişoğlu, yeni doğan Kerem Ali Demir'i kucağına alarak sevdi.

Bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Memişoğlu, anneye çiçek takdim ederek, bebeğe de çeyrek altın taktı.

Anne Fatma Demir, bebek Kerem Ali Demir'in dördüncü çocukları olduğunu söyledi.

Ayrıca Memişoğlu, doğum yapan diğer anneleri de ziyaret ederek, çiçek takdiminde bulundu, çeyrek altın taktı.

ANNESİYLE AYNI GÜN DOĞDU

Tokat'ta yılın ilk bebeği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde doğdu. Elif ve Hasan Erşahin çiftinin Göktuğ adını verdikleri bebekleri 4 kilo 105 gram ağırlığında doğdu. Saat 00:01'de dünyaya gözlerini açan bebek ile annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Göktuğ" bebeğin annesiyle aynı gün doğduğu belirtildi.