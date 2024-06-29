Son dakika | 21 milyar TL'lik işlem hacmi! Bakan Yerlikaya duyurdu: 27 ilde dev operasyon

29 Haziran 2024 09:08 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 09:29

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde SİBERGÖZ-47 operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Operasyonlarda 94 kişi yakalanırken şüphelilerin hesaplarında toplam 21 milyar TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.

12 KONUT, 6 OTOMOBİL... HEPSİNE EL KONULDU

12 konut, 6 otomobil, 4 adet motosiklet 2 adet arsa ve şüphelilere ait banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konuldu.

21 MİLYAR LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR!

Bakan Yerlikaya operasyonların ayrıntılarını ise şöyle paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Adana, Batman, Bitlis, Bursa, İzmir, Malatya, Manisa, Tekirdağ, Tokat, Şırnak, Konya, İstanbul, Gaziantep, Muğla, Ordu, Balıkesir, Eskişehir, Denizli, Mardin ve Sakarya’da gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-47” operasyonlarında; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mersin merkezli Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Adana, Batman, Bitlis, Bursa, İzmir, Malatya, Manisa, Tekirdağ, Tokat ve Şırnak’ta düzenlenen operasyonlarda; yasa dışı bahis oynatan ve banka hesaplarında yaklaşık 2 Milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 52 şüpheli yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ağrı, Adana, Konya, Mersin, İstanbul, Antalya, Gaziantep, Malatya, Muğla ve Ordu’da düzenlenen operasyonlarda; başkalarına ait papara hesaplarını para karşılığında temin ederek yasa dışı bahis sitesinde kullandıkları, Suçtan elde edilen paraların, banka hesapları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden aklamaya çalıştıkları ve hesaplarında yaklaşık 19 Milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 26 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, İzmir ve Manisa’da düzenlenen operasyonlarda; kendilerini “Yatırım Danışmanı” şeklinde tanıtarak, iletişime geçtikleri vatandaşlara “Forex Yatırımı/Yüksek Kazanç” vaadiyle mobil uygulama indirmelerini sağladıkları, uygulamada var olmayan kazançları müşteki şahıslara gösterip, bu kazançları elde etmek için “Dosya Masrafı, Vergi Ücreti vb.” adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

"ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ"

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Bursa, Mersin, Balıkesir, Eskişehir, Denizli, Gaziantep, Mardin, Sakarya ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda ise; aralarında çeşitli meslek gruplarının da bulunduğu vatandaşlara ait kimlik bilgilerini illegal yollarla ele geçirerek taciz ve tehdit ettikleri, çeşitli devlet kurumlarını asılsız ihbarlarla hedef alıp, şahısların mağdur olmasına sebep olarak, tutuklanan bir şüpheliden elde edilen dijital materyalin Antalya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından incelenmesi sonucunda konuyla bağlantılı olduğu tespit edilen 13 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu: Ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ile çok miktarda Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

"ALLAH AYAKLARINA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"



