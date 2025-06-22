21 yıllık kan davası düğünle bitti! Mardin'de gözyaşları bu kez barış için aktı

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi’nde, Atlı ve Çiçek aileleri arasında 2004’te başlayan ve 4 cana mal olan kan davası, 21 yıl sonra düzenlenen barış töreniyle sonlandırıldı. Kanaat önderlerinin devreye girmesiyle gerçekleşen barışta duygusal anlar yaşandı.

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi’nde, Atlı ve Çiçek aileleri arasında 21 yıl önce başlayan kan davası, barışla noktalandı. 2004 yılında yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayların ardından süregelen husumet, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen törenle son buldu.

AŞİRET LİDERLERİ VE DİN ADAMLARI BİR ARAYA GELDİ

Kanaat önderleri Süheyl Recepoğlu ve Hakan Recepoğlu’nun girişimleriyle hayata geçirilen barış törenine, iki ailenin fertlerinin yanı sıra çevre aşiret liderleri, din adamları ve çok sayıda davetli katıldı. Dualarla başlayan törende barış yemeği ikram edildi. Her iki ailenin üyeleri, tören boyunca yan yana oturdu, barışı simgeleyen tokalaşma ve sarılmalarla süreci taçlandırdı.

"BU HUSUMET BİZE YAKIŞMIYORDU"

Törende konuşan kanaat önderi Süheyl Recepoğlu, 21 yıllık bir düşmanlığın sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Basit bir anlaşmazlık, iki akraba aile arasında yıllarca süren bir düşmanlığa dönüştü. Bu barışı sağlamak için yıllardır uğraştık, bugüne kısmetmiş. Her iki aileye de teşekkür ediyorum” dedi.

Recepoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çağda, artık kan davası gibi çağ dışı meselelerle gençlerimizin zihinlerini meşgul etmek istemiyoruz. 21. yüzyılda bırakabileceğimiz en değerli miras, iyi ahlaktır. Bu barış, gençlerimize daha huzurlu, daha umut dolu bir gelecek sunacaktır.”

BARIŞ DİLEKLERİ VE DUALAR YÜKSELDİ

Barış töreni, tarafların tokalaşması ve okunan duaların ardından sona erdi. Törene katılan davetliler, benzer husumetlerin de aynı sağduyu ve iradeyle çözüme kavuşmasını temenni etti.

Mardin’deki bu anlamlı barış, bölgede yıllardır süren kan davası kültürünün son bulması yönünde umut verici bir örnek olarak kayda geçti.