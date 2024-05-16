22 ilde terör örgütü operasyonu: 239 kişi yakalandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 May 2024 15:10 - Güncelleme : 16 May 2024 15:19
22 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-39' operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 22 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-39' operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan paylaştığı operasyonun detayları;
Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere 2️2 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;
- Yurt dışında bulunan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının illegal yollarla ülkemize geçişine aracılık ettikleri,
- Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri,
- Bölücü Terör Örgütünün kırsal alanına eleman aktarımı yaptıkları,
- Kanunsuz gösterilere katıldıkları,
- Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) “Siyasi Alan Yapılanması” içerisinde faaliyet gösterdikleri,
- Sosyal medya hesapları üzerinden ve Nevruz etkinliklerinde terör örgütünün propagandasını yaptıkları,
- Geçmiş dönemlerde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve
- Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
- 2️ adet ruhsatsız tabanca,
- 3️ adet kurusıkıdan çevirme tabanca,
- 2️ adet ruhsatsız tüfek,
- Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı