22 Nisan hava durumu | Güneşin tadını çıkarın, yağmur dönüyor! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji yeni günün ve önümüzdeki 5 günün hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Önce birkaç bölgede etkili olacak yağış ilerleyen günlerde tüm yurdu etkisi altına alacak. Peki bugün hava nasıl olacak. Yağmur ne zaman yağacak. İşte son hava tahmin raporları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, hava sıcaklıklarında 4 ila 5 derecelik bir artış beklense de hafta boyunca nisan yağmurları etkili olacak.
Tahminlere göre bugün brkaç bölge hariç, yurt geneli parçalı yer yer çok bulutlu olacak. İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre Bugün kuzeydoğu bölgelerde yağışlar kendini gösterecek. Günün akşam saatlerinde Ege Bölgesi’nde kısa süreli yağış geçişleri yaşanabileceği öngörülüyor. Çarşamba gününden itibaren Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artıracak. Meteoroloji, bu yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların bir hafta boyunca aralıksız süreceği tahmin ediliyor. Batı bölgelerde ise yağışlar çarşamba günü başlayacak. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri kuzey ve iç kesimlerde sağanakların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Cumartesi günü ise tüm ülke yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yamur geçişleri pazar günü de devam edecek. Yağışlara rağmen sıcaklıklarda belirgin bir düşüş beklenmiyor. Meteoroloji verilerine göre, sıcaklıklar hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek.
EDİRNE 26°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 24°C Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 22°C Parçalı ve az bulutlu
AFYON 24°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 29°C Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 27°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 24°C Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA 31°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 22°C Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 25°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 31°C Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 24°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışl
ESKİŞEHİR 25°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 27°C Parçalı bulutlu
SİVAS 21°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU 25°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK 25°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 14°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 14°C Parçalı ve az bulutlu
AMASYA 26°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 15°C Parçalı bulutlu
SAMSUN 15°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 15°C Parçalı bulutlu
ERZURUM 19°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 19°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 27°C Parçalı bulutlu
VAN 14°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADIYAMAN 28°C Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 30°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 29°C Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 27°C Parçalı ve az bulutlu