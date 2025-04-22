Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

22 Nisan hava durumu | Güneşin tadını çıkarın, yağmur dönüyor! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji yeni günün ve önümüzdeki 5 günün hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Önce birkaç bölgede etkili olacak yağış ilerleyen günlerde tüm yurdu etkisi altına alacak. Peki bugün hava nasıl olacak. Yağmur ne zaman yağacak. İşte son hava tahmin raporları

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 06:59
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 07:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, hava sıcaklıklarında 4 ila 5 derecelik bir artış beklense de hafta boyunca nisan yağmurları etkili olacak.

22 Nisan hava durumu | Güneşin tadını çıkarın, yağmur dönüyor! Meteoroloji uyardı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (22 NİSAN)

Tahminlere göre bugün brkaç bölge hariç, yurt geneli parçalı yer yer çok bulutlu olacak. İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

22 Nisan hava durumu | Güneşin tadını çıkarın, yağmur dönüyor! Meteoroloji uyardı

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre Bugün kuzeydoğu bölgelerde yağışlar kendini gösterecek. Günün akşam saatlerinde Ege Bölgesi’nde kısa süreli yağış geçişleri yaşanabileceği öngörülüyor. Çarşamba gününden itibaren Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artıracak. Meteoroloji, bu yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların bir hafta boyunca aralıksız süreceği tahmin ediliyor. Batı bölgelerde ise yağışlar çarşamba günü başlayacak. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri kuzey ve iç kesimlerde sağanakların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

22 Nisan hava durumu | Güneşin tadını çıkarın, yağmur dönüyor! Meteoroloji uyardı

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Cumartesi günü ise tüm ülke yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yamur geçişleri pazar günü de devam edecek. Yağışlara rağmen sıcaklıklarda belirgin bir düşüş beklenmiyor. Meteoroloji verilerine göre, sıcaklıklar hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek.

22 Nisan hava durumu | Güneşin tadını çıkarın, yağmur dönüyor! Meteoroloji uyardı

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE 26°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 24°C Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 22°C Parçalı ve az bulutlu

22 Nisan hava durumu | Güneşin tadını çıkarın, yağmur dönüyor! Meteoroloji uyardı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 24°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 29°C Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 27°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 24°C Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 31°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 22°C Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 25°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 31°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 24°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışl

ESKİŞEHİR 25°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 27°C Parçalı bulutlu
SİVAS 21°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Nisan hava durumu | Güneşin tadını çıkarın, yağmur dönüyor! Meteoroloji uyardı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 25°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK 25°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 14°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 14°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 26°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 15°C Parçalı bulutlu

SAMSUN 15°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C Parçalı bulutlu

22 Nisan hava durumu | Güneşin tadını çıkarın, yağmur dönüyor! Meteoroloji uyardı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 19°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 19°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 27°C Parçalı bulutlu

VAN 14°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan iklim değişikliği mesajı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADIYAMAN 28°C Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 30°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 29°C Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 27°C Parçalı ve az bulutlu


Sıkça Sorulan Sorular

NİSAN YAĞMURU NE ZAMAN TOPLANIR?
Nisan yağmuru, Rûmî takvime göre Nisan ayında yağan yağmurlara verilen isimdir. Nisan yağmuru, 13 Nisan'da başlayıp 12 Mayıs'a kadar devam eder. Nisan ayı halk arasında "yağmur ayı" veya "yağar ay" olarak nitelendirilir.
ETİKETLER
#kuvvetli yağış
#Hava Durumu
#Meteorloji
#5 Günlük Hava Durumu
#Sağanak Yağmur
#nisan yağmurları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.