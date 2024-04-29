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29 Nisan 2024 23:33 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 23:34

22 yaşındaki genç pompalı tüfekle intihar etti

Elazığ’da 22 yaşındaki genç, iddiaya göre ailesiyle tartıştıktan sonra pompalı tüfekle kendini vurdu. Genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 yaşındaki genç pompalı tüfekle intihar etti

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Bayram Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle tartışan 22 yaşındaki M.S., pompalı tüfekle göğsinden kendini vurdu.

22 yaşındaki genç pompalı tüfekle intihar etti - 1. Resim

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

22 yaşındaki genç pompalı tüfekle intihar etti - 2. Resim

M.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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