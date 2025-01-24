23 ilde FETÖ operasyonu! 71 şüpheli yakalandı

24 Ocak 2025 07:54 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 07:56

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 23 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-36” operasyonlarında 71 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

23 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden 'KISKAÇ-36' operasyonlarında 71 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya​ operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"23 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden “KISKAÇ-36” operasyonlarında 71 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler;

FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek,

Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak,

Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak ve

Örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu.

Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Tokat'ta düzenlenen operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."