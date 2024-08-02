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23 ilde sanal bahis operasyonu: 62 kişi yakalandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ağustos 2024 08:05 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 08:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet (7258 sayılı)' suçlarına yönelik düzenlenen Siberağ-3 Operasyonları'nda 68 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Kaynak: tgrthaber.com
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