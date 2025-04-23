23 Nisan hava durumu | Meteoroloji 8 il için sarı kodlu uyarı verdi! Sağanak çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yurt genelinde sağanak, rüzgar ve toz taşınımına karşı uyardı. Doğu’da 8 kent için sarı kodlu alarm verildi.

Türkiye bir kez daha yağışlı hava kütlesinin etkisi altında Sıcak bahar günlerine birçok kentte ara verilirken, yağmur geçişleriyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre ülke genelinde sıcaklık değerleri de 2 ila 4 derece arası düşüyor. Ayrıca birçok bölgede sağanak yağış ve gök gürültülü hava etkisini gösterirken doğudaki 8 kente de sarı kodlu uyarı verildi. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (23 NİSAN 2025)

Meteoroloji, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yanı sıra Muğla, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili olacağını duyurdu. Antalya'nın batı kıyıları da yağışlı bölgeler arasında yer alıyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde kalacağı bildirildi.

KUVVETLİ RÜZGAR VE TOZ TAŞINIMI RİSKİ

Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın saatte 40-60 km hıza ulaşacağı belirtildi. Bu durumun çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi riskleri artırabileceği ifade edildi. Öte yandan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı da beklendiği için vatandaşların solunum rahatsızlıkları, düşük görüş mesafesi ve çamur şeklinde yağışlara karşı dikkatli olması istendi.

8 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, Ağrı, Erzurum, Kars, Van, Bitlis, Hakkari, Muş ve Ardahan’da gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıklayarak bu illerde yaşayanları sarı kodla uyardı. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.

İklim hareketliliğinin arttığı bu günlerde hava durumu takipte kalmak, özellikle dış mekan planları yapanlar için önem taşıyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE 26°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 20°C Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 23°C Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA 20°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 26°C Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 33°C Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 26°C Parçalı ve çok bulutlu,

BURDUR 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 33°C Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 21°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 22°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 25°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 20°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARABÜK 23°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 14°C Çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 22°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 14°C Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 17°C Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 16°C Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 26°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 14°C Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU