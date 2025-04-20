23 Nisan'a özel ziyaret başlıyor! Tam 23 tanesi ziyarete açılacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 23 savaş gemisi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki 23 farklı limanda halkın ziyaretini bekliyor olacak. Çocuklarıyla birlikte keyifli ve bilgi dolu bir gün geçirmek isteyen aileler 10-17.00 saatleri arasında limanlarda gemileri görebilecek.

Ziyarete açık olacak gemilerin bulunduğu limanlar ise şunlar:

"Samsun, Amasra, Zonguldak, İzmit, Dolmabahçe, İğneada, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Foça, İzmir, Didim, Marmaris, Fethiye, Kaş, Antalya, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne ve Gazimağusa."