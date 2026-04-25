 Banu İriç

23 Nisan'da CHP'lilerin sırt döndüğü çocuklar er meydanında alkışlandı

Gaziantep'teki 23 Nisan kutlamaları sırasında mehter gösterisi yaptıkları için CHP'liler tarafından sırt dönülerek protesto edilen çocuklar bu defa yağlı güreşlerde sahne aldı.

25.04.2026
saat ikonu 19:24
25.04.2026
saat ikonu 19:43

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Gaziantep’te gerçekleştirilen kutlama sırasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Vakkas Açar ve il yönetimi tarafından sırt dönülerek protesto edilen çocuklar bu defa er meydanına çıkarak alkışlandı. Şahinbey'de 4’üncü Türkiye Yağlı Güreş Ligi müsabakası çocuk mehteran takımının gösterisiyle başladı. Minikler performanslarıyla ilgi gördü.

23 Nisan'da CHP'lilerin sırt döndüğü çocuklar er meydanında alkışlandı

Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Vakkas Açar ve il yönetimi tarafından sırt dönülerek protesto edilen çocuklar, Şahinbey'de düzenlenen 4. Türkiye Yağlı Güreş Ligi müsabakasında mehteran takımı gösterisiyle sahne alarak alkış aldı.
Gaziantep'te 23 Nisan kutlamalarında CHP il yönetimi mehteran gösterisi yapan çocuklara sırt dönerek protesto etti.
Bu çocuklar, Şahinbey'de düzenlenen 4. Türkiye Yağlı Güreş Ligi müsabakasında mehteran takımı olarak sahne aldı.
Protokol üyeleri ve katılımcılar, çocukların mehteran gösterisini alkışlarla destekledi.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, CHP'nin çocuklara ve kültüre sırt dönmesini eleştirerek, kendilerinin çocukları ve kültürü kucakladığını belirtti.
Tahmazoğlu, CHP'nin 'bilerek sırtımızı döndük, protesto ettik' beyanlarını hatırlatarak, mehteran marşının ecdada ait milli kültür olduğunu vurguladı.
23 Nisan'da CHP'lilerin sırt döndüğü çocuklar er meydanında alkışlandı

ÇOCUKLAR MUTLU OLDU


AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Bünyamin Bozgeyik, Mesut Bozatlı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile protokol üyeleri, gösteri yapan çocuklara büyük destek verdi.
Çocukların gösterisi esnasında platforma çıkan protokol üyeleri Mehtaran Marşı’nı çocuklarla birlikte söyledi. Çocukların ailelerinin de katıldığı gösteride çocuklar, kendilerine verilen destekten dolayı çok mutlu oldukları gözlemlendi.

23 Nisan'da CHP'lilerin sırt döndüğü çocuklar er meydanında alkışlandı

MEHTERE SIRT DÖNEN CHP'YE TEPKİ: "BU OLAYLAR BİZİ ÜZDÜ"


Gösterinin ardından açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "23 Nisan'da bu gücel çocuklarımızın yapmış olduğu gösteride yaşanan olaylar bizi gerçekten çok üzdü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği bir bayramda çocuklara dönük bu hareket gerçekten hiç yakışmadı. Kültürümüze, tarihimize ne kadar yabancı olduklarını gösterdiler. Halbuki biz tarihimize de, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve çocuklarımıza da sahip çıkıyoruz. Çocuklarımızın daha güzel bir yaşam için ve daha güzel bir eğitim alması için onlara her türlü desteği veriyoruz. Çocuklarımıza, mehteran takımımıza asla sırtımızı dönmüyoruz, bilakis onları kucaklıyoruz. Bu er meydanında çocuklarımızın gelip bu gösterilerini yapması, mehteri çalması bizi ayrıca gururlandırdı, onurlandırdı. Biz her zaman çocuklarımızın yanındayız, her zaman onların yanında olacağız ve asla çocuklarımıza da sırtımızı dönmeyeceğiz, onları kucaklamaya devam edeceğiz" dedi.

Tahmazoğlu, "Her şey ortada, hatta kendi beyanları da var. ‘Biz bilerek sırtımızı döndük, protesto ettik’ diyorlar. Mehteran Marşı, bizim ecdadımıza aittir. Günümüzde geçerli olan milli kültürümüz. Dolayısıyla tarihimize de Cumhuriyetimize de sahip çıkacağız. Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Onları asla yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

